Serie A oggi: dove vedere le partite della 26ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Il campionato di Serie A entra nel vivo con un nuovo weekend ricco di sfide interessanti. Scopriamo gli orari ufficiali e come seguire ogni match in diretta TV e streaming video.

Prende il via la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un weekend di passione spalmato su ben quattro giorni. Dal venerdì sera al posticipo del lunedì, ogni punto inizia a pesare come un macigno: la corsa scudetto cerca conferme, l'Europa è un cantiere aperto e la lotta salvezza è ormai una lotta senza esclusione di colpi. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 26ª giornata su Sky e Dazn

Sabato occhi puntati sulla Juventus, impegnata contro il Como, mentre l'Inter va a Lecce per continuare la sua corsa in alto. In serata il Cagliari ospita la Lazio in una sfida importante per la zona europea. Domenica giornata pienissima: si parte a pranzo con Genoa-Torino, poi uno dei match più attesi, Atalanta-Napoli.

Nel tardo pomeriggio riflettori su Milan-Parma a San Siro, mentre in serata la Roma chiude contro la Cremonese. Il turno si completa lunedì con Fiorentina-Pisa nel pomeriggio e Bologna-Udinese in serata, ultima chiamata per chi vuole guadagnare terreno prima della prossima giornata.

Venerdì 20 febbraio

ore 20.45: Sassuolo-Verona su DAZN 1 Sabato 21 febbraio

ore 15.00: Juventus-Como su DAZN 1

ore 18.00: Lecce-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Cagliari-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Domenica 22 febbraio

ore 12.30: Genoa-Torino su DAZN 1

ore 15.00: Atalanta-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Milan-Parma su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Roma-Cremonese su DAZN 1 Lunedì 23 febbraio

ore 15.00: Fiorentina-Pisa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Bologna-Udinese su DAZN 1 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.