Serie A oggi: dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Da Napoli-Torino a Milan-Inter: scopri dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN, con orari, dettagli e anticipazioni sui match più importanti della quattro giorni calcistica.

Stasera 6 marzo prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno come sempre distribuito su quattro giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di lunedì 9 marzo: Questo è il weekend del Derby della Madonnina che si giocherà domenica sera, con l'Inter che può chiudere definitivamente i conti per lo scudetto. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 28ª giornata su Sky e Dazn

La 28ª giornata accende i motori con il Napoli che sfida il Torino per l'Europa, ma il culmine è domenica col Derby di Milano: un Milan-Inter che profuma di Scudetto. Per la zona Champions, l'Atalanta riceve l'Udinese e la Juventus attende il Pisa. Alta tensione nei bassifondi: on Cagliari-Como e Lecce-Cremonese per le squadre di casa è vietato perdere

Venerdì 6 marzo

ore 20.45: Napoli-Torino su DAZN 1

Sabato 7 marzo

ore 15.00: Cagliari-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Atalanta-Udinese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 8 marzo

ore 12.30: Lecce-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Bologna-Verona su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Parma su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Inter su DAZN 1

Lunedì 9 marzo

ore 20.45: Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.