Serie A, nona giornata: dove vedere le partite su Sky e DAZN dal 27 al 29 ottobre

Tre giorni di calcio per la nona giornata di Serie A, con Inter, Milan, Napoli e Juventus in campo. Scopri date, orari e canali Sky e DAZN per seguire tutte le partite in diretta TV e streaming.

La Serie A torna subito in campo con un turno infrasettimanale ricco di appuntamenti. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, tutte le 20 squadre del campionato saranno protagoniste della nona giornata, con dieci incontri distribuiti in tre giorni e due fasce orarie: 18.30 e 20.45.

Il programma propone diverse sfide interessanti, tra cui Torino-Como, Roma-Cagliari e Sassuolo-Lazio nella giornata inaugurale, mentre mercoledì spiccano Venezia-Inter, Milan-Bologna e Monza-Napoli. Giovedì il turno si chiuderà con Fiorentina-Atalanta, ultimo appuntamento di una tre giorni tutta da seguire.

Ma dove vedere le partite della nona giornata di Serie A in TV e streaming? Ecco il calendario completo con date, orari e canali per seguire tutti gli incontri in diretta.

Serie A, il calendario della nona giornata: orari e dove vedere le partite

Tutte le dieci partite della nona giornata saranno trasmesse da DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. Ecco la programmazione completa, giorno per giorno.

Martedì 27 ottobre

Ore 18.30: Sassuolo-Lazio - su DAZN 1

Sassuolo-Lazio - su DAZN 1 Ore 20.45: Torino-Como - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Torino-Como - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Ore 20.45: Roma-Cagliari - DAZN 1

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.30: Venezia-Inter - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Venezia-Inter - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Ore 18.30: Milan-Bologna - su DAZN 1

Milan-Bologna - su DAZN 1 Ore 18.30: Parma-Udinese - su DAZN 2

Parma-Udinese - su DAZN 2 Ore 20.45: Monza-Napoli - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Monza-Napoli - su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Ore 20.45: Genoa-Juventus - su DAZN 1

Giovedì 29 ottobre

Ore 18.30: Frosinone-Lecce - su DAZN 1

Frosinone-Lecce - su DAZN 1 Ore 20.45: Fiorentina-Atalanta - su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.