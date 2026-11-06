Serie A oggi: partite, orari e dove vedere la undicesima giornata tra DAZN e Sky Sport

La Serie A 2026/27 torna protagonista con un nuovo fine settimana di campionato, ricco di appuntamenti e sfide interessanti. L'undicesima giornata si disputa da venerdì 6 a domenica 8 novembre e propone un calendario di dieci incontri, con diversi incroci importanti sia nella corsa alle prime posizioni sia nella lotta per la salvezza. Ecco il calendario completo con date, orari e canali per seguire tutte le sfide della Serie A.

Serie A, il calendario dell'undicesima giornata: date, orari e programmazione TV

Il programma si apre venerdì sera con Venezia-Udinese e prosegue sabato con quattro partite, tra cui Roma-Sassuolo, in programma alle 20.45. Domenica spazio ad altri cinque incontri: si parte con Napoli-Lazio alle 12.30, mentre nel pomeriggio riflettori puntati su Genoa-Milan e Monza-Atalanta. Alle 18.00 sarà la volta di Inter-Como, prima del posticipo serale tra Fiorentina e Juventus, che chiuderà il turno.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, anche in questa giornata si dividono i diritti tra DAZN e Sky. Saranno tre le partite trasmesse da Sky e in streaming su NOW, mentre tutti gli altri incontri saranno disponibili su DAZN.

Venerdì 6 novembre

Ore 20.45: Venezia-Udinese - DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW.

Sabato 7 novembre

Ore 15.00: Cagliari-Frosinone - DAZN.

Cagliari-Frosinone - DAZN. Ore 15.00: Torino-Lecce - DAZN.

Torino-Lecce - DAZN. Ore 18.00: Parma-Bologna - DAZN 1.

Parma-Bologna - DAZN 1. Ore 20.45: Roma-Sassuolo - DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW.

Domenica 8 novembre

Ore 12.30: Napoli-Lazio - DAZN 1.

Napoli-Lazio - DAZN 1. Ore 15.00: Genoa-Milan - DAZN.

Genoa-Milan - DAZN. Ore 15.00: Monza-Atalanta - DAZN.

Monza-Atalanta - DAZN. Ore 18.00: Inter-Como - DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW.

Inter-Como - DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Ore 20.45: Fiorentina-Juventus - DAZN.

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.