Serie A, 10ª giornata in TV e streaming: da Milan-Inter a Juventus-Napoli, dove vederla

Milan-Inter e Juventus-Napoli sono le sfide di cartello della decima giornata di Serie A. Si gioca da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre: ecco il programma completo con orari e canali TV.

La Serie A 2026/2027 torna protagonista con la decima giornata di campionato, in programma da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. Dieci le partite in programma, con la possibilità di seguire tutti gli incontri in diretta tra DAZN e Sky Sport. Ma dove sarà possibile seguire tutte le partite in diretta TV e streaming? Ecco il calendario completo con date, orari e canali TV per non perdere nessuna sfida.

Serie A, il calendario della 10ª giornata: orari e dove vedere le partite in TV e streaming

Il programma si apre sabato con il derby di Milano tra Milan e Inter, uno degli appuntamenti più attesi del weekend, preceduto dalle sfide Bologna-Monza e Udinese-Roma. Domenica spazio a una giornata particolarmente intensa, con cinque incontri in programma, tra cui Juventus-Napoli, altra grande classica del calcio italiano. A chiudere il turno saranno le due partite del lunedì, Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma.

Sabato 31 ottobre

Ore 15:00 - Bologna-Monza su DAZN 1

Ore 18:00 - Udinese-Roma su DAZN 1

Ore 20:45 - Milan-Inter su DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 1 novembre

Ore 12:30 - Como-Venezia su DAZN 1

Ore 15:00 - Lazio-Cagliari su DAZN 1

Ore 15:00 - Frosinone-Torino su DAZN 2

Ore 18:00 - Lecce-Genoa su DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Ore 20:45 - Juventus-Napoli su DAZN 1

Lunedì 2 novembre

Ore 18:30 - Sassuolo-Fiorentina su DAZN 1 e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Ore 20:45 - Atalanta-Parma su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.