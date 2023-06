Sergio Calderón, attore di Pirati di Caraibi e Men In Black, morto a 77 anni

Sergio Calderón, attore messicano noto per la partecipazione alle popolari saghe Pirati di Caraibi e Men In Black, è morto il 31 maggio 2023 all'età di 77 anni.

Sergio Calderón, volto noto per aver partecipato a Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo, Men In Black e The Ruins, è morto il 31 maggio 2023 all'età di 77 anni. La conferma dal portavoce, il quale ha specificato che l'attore messicano è morto serenamente circondato dai familiari.

In Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, Sergio Calderón interpretava il Capitano Eduardo Villanueva, Pirata Nobile del Mar Adriatico. All'epoca l'attore aveva postato foto dal set insieme alla star del franchise Johnny Depp e a Keith Richards, chiamato a interpretare il padre di Depp nel film.

In Men in Black l'attore messicano aveva interpretato José, il personaggio la cui testa è mostrata sulla punta di una spada a K (Tommy Lee Jones), un'altra immagine che Calderón aveva pubblicato con orgoglio sui social media.

Più recentemente, l'attore è apparso in The Ruins, Little Fockers e, l'anno scorso, nella serie FX Better Things, partecipando anche a un episodio di The Resort.

Oltre a registi come Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi) e Barry Sonnenfeld (MIB), Sergio Calderón ha lavorato con Sergio Leone nel suo film del 1971 Giù la testa e con John Houston, che lo ha diretto ben due volte ne Il ponte nella giungla e Sotto il vulcano.