Sergente Rex stasera su Canale 5: cast, trama e la vera storia su cui si basa il film

Stasera 25 giugno Canale 5 in prima serata manda in onda Sergente Rex: trama e cast del film basato su una vera storia

Sergente Rex è il film che Canale 5 manda in onda stasera 25 giugno in prima serata. Il film del 2017 è diretto da Gabriela Cowperthwaite e si basa su una vera storia. La sceneggiatura è di Pamela Gray e Annie Mumolo. La colonna sonora è stata composta da Mark Isham. Trama, cast e curiosità e trailer del lungometraggio.

Sergente Rex: Trama

Il legame di una giovane marine con il cane addestrato per affrontare i combattimenti accanto a lei permette alla donna di salvare molte vite durante il loro impegno al fronte in Iraq. Megan aveva deciso di occuparsi dell'addestramento di Rex dopo aver saputo che era considerato molto aggressivo e aveva dei problemi con altri membri dell'esercito.

Insieme al suo amico a quattro zampe, la donna ha completato oltre 100 missioni fino a quando il loro destino è stato messo alla prova dopo essere rimasti feriti in un'esplosione.

Sergente Rex: Curiosità e Storia vera

Sergente Rex si basa sulla vera storia di Megan Leavey e del suo cane da guerra, Rex. Megan Leavey è una vera ex marine che ha servito in Iraq.

Il cane che interpreta Rex nel film si chiama Varco e ha una storia simile a quella del personaggio reale. Varco è stato addestrato come cane da guerra ed è stato successivamente adottato da un addestratore di cani.

Nella realtà l'adozione di Rex da parte di Megan Leavey fu un processo lungo, come rivelò la stessa ex marine durante un'intervista a FOX 5 nel 2012. "Non è garantito che ogni cane da lavoro possa essere adottato. Il tutto deve passare attraverso una lista di controllo sull'idoneità è un lavoro molto lungo"

Megan, per ottenere l'adozione del cane, intraprese anche una petizione che raccolse le firme di 20.000 persone.

Leavey è stata congedata dai Marines nel dicembre 2007 e si è riunita con Rex nel 2012. L'unico motivo per cui le forze militari hanno deciso di separarsi da Rex è stato a causa di una paralisi facciale, una condizione nervosa che gli impediva di rilevare le bombe attraverso l'olfatto. Hanno trascorso otto preziosi mesi insieme prima che Rex ci lasciasse la mattina del 22 dicembre 2012.

La storia di Rex è raccontata nel libro Sergeant Rex: The Unbreakable Bond Between a Marine and His Military Working Dog, è stato scritto dal caporale dei marine Mike Dowling, uno dei precedenti addestratori e gestori di Rex. È stato pubblicato nel dicembre 2011 e e mette in evidenza il legame indissolubile tra un cane da lavoro militare e il suo partner umano.

Sergente Rex: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Sergente Rex è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 86% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 66 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.1 su 10

