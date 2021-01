Serena Rossi e Davide Devenuto: la verità sul matrimonio e la proposta in diretta

Davide Devenuto ha proposto a Serena Rossi di sposarlo durante una telefonata in diretta a Domenica in, ecco il retroscena di quel pomeriggio particolare raccontato dall'attrice napoletana.

Mina Settembre: Serena rossi in una scena della serie

Serena Rossi in questi giorni è impegnata in televisione nella fiction Mina Settembre, basata sui racconti di Maurizio de Giovanni con protagonista l'omonima assistente sociale. In questa serie l'attrice partenopea ha condiviso il set con il compagno Davide Devenuto, che ha incontrato durante le riprese di Un posto al sole.

La proposta di matrimonio di Davide a Serena ha emozionato milioni di italiani perché è stata fatta durante Domenica in, con la complicità di Mara Venier. Intervistata da Donna Moderna l'attrice ha raccontato il gustoso retroscena che si nasconde dietro quella proposta: "In realtà siamo rimasti incastrati in una diretta e Davide non poteva certo dire 'non la sposo'". Serena racconta anche perché lei e il compagno non avevano mai pensato di sposarsi: "Il matrimonio non è mai stato nei nostri progetti, siamo una coppia da 12 anni, abbiamo comprato casa e avuto un bambino, le nozze non aggiungerebbero altro".

La convivenza sul set tra Davide Devenuto e Serena Rossi ha provocato alcuni momenti d'ilarità, come racconta Serena nel corso dell'intervista: "Quando mi baciavo con i miei partner la regista Tiziana Aristarco mi ha detto 'Serena quando baci un altro sul set evita di guardare Davide come per chiedergli perdono'".

Tra i protagonisti della fiction Mina Settembre c'è anche Christiane Filangeri, una cara amica di Davide e Serena che in Mina Settembre interpreta la moglie del compagno della Rossi "è stato buffo ritrovarsi in questo strano triangolo", ha raccontato la protagonista.