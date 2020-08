Serena Enardu: "la mia auto in fiamme", lo sfogo su Instagram

Estate torrida per Serena Enardu, prima delle polemiche per la festa con decorazioni naziste la sua auto era stata incendiata da ignoti.

Serena Enardu racconta sulle storie di Instagram di aver vissuto una brutta avventura pochi giorni fa: all'ex tronista qualcuno ha incendiato l'auto e grazie ai Vigili del Fuoco e all'intervento di un residente che ha iniziato a spegnere le fiamme con l'estintore, è stata evitata una potenziale una tragedia

Pochi giorni fa Serena Enardu e la sorella sono finite sotto accusa per aver partecipato ad una festa di compleanno dove la torta era decorata con una svastica nazista. Oggi l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato nelle storie di Instagram dell'incendio della sua auto."E' successo il 12 agosto. Avrei preferito non divulgare le informazioni per non allarmare i parenti, ma vuoi o non vuoi sono venute fuori e vorrei raccontare cosa è successo", così inizia la storia della ragazza che poi prosegue lanciando un appello: "Non mi piace fare la vittima anche se qualcuno prova a farmi fare la vittima. Vorrei solo chiedere alle persone che abitano in quella zona se dalle 14.30 hanno visto qualcosa di sospetto mentre quella merda ha compiuto l'atto vandalico. Potete testimoniare in forma anonima, anche per tutelare i cittadini di porto Sant'Elena da atti futuri".

L'atto vandalico probabilmente non era indirizzato alla ex di Pago, come lei stessa ammette: "Non ho ipotizzato che sia un atto mirato nei miei confronti bensì solo un atto vandalico e vile che va punito. Voglio ringraziare il signore che è intervenuto con l'estintore tempestivamente e ha evitato una tragedia pazzesca perché se la mia macchina avesse preso fuoco del tutto si sarebbe portata dietro nelle fiamme anche tutte le altre auto parcheggiate" . Così Serena Enardu ha concluso il post. nel frattempo la polizia sta indagando cercando di individuare il responsabile del gesto vandalico.