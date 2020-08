Serena Enardu e la sorella Elga nella bufera per la svastica sulla torta di compleanno

Serena Enardu e la sorella Elga sono al centro di una polemica per una bandierina con la svastica che campeggiava sulla torta di compleanno di una loro amica, la personal trainer Viviana.

Oggi vi spiego la raccolta differenziata: piatti e bicchieri nella plastica, bottiglie di birra nel vetro e le gemelle Enardu e consorte nel dimenticatoio pic.twitter.com/b7f0qBpiry — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) August 14, 2020

Elga Enardu e Serena Enardu sono finite al centro di una bufera social che nelle prossime ore rischia di travolgerle. Le gemelle sarde insieme a Diego Daddi, marito di Elga, e alcuni amici si sono fatte fotografare sorridenti davanti ad una torta di compleanno che avevano decorato con una bandiera nazista con tanto di svastica. L'allegra brigata si trovava in un ristornate per festeggiare il compleanno della personal trainer Viviana.

Quando la foto ha iniziato a girare gli interessati hanno provato a cancellarla o coprire la svastica con delle emoji ma era troppo tardi. Sui social è comparso anche il video con cui viene commentata la decorazione, si sente la festeggiata dire "ragazzi mi volete dire qualcosa con questa bandierina" e gli altri rispondere "ci sarà stato un errore avevamo chiesto una bandiera della pace, una arcobaleno", il gruppo sembra divertirsi molto, ma sono gli unici a farlo, il resto del web è indignato e arrabbiato per questa mancanza di sensibilità.

"Fanno ribrezzo. E non c'è ignoranza che tenga. Non si può festeggiare con quel simbolo" ha scritto un utente su Twitter, mentre su Instagram sulla bacheca di Elga si legge: " quella torta con la svastica, ma dove vivete per pubblicare una cosa del genere".