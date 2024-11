September 5: il trailer affronta il ruolo dei media nella strage delle Olimpiadi di Monaco del 1972

La Paramount Pictures ha condiviso un nuovissimo trailer di September 5, il suo nuovo dramma storico che racconta l'attacco terroristico alle Olimpiadi estive del 1972, tenutesi a Monaco di Baviera.

Il nuovo trailer anticipa la narrazione della crisi degli ostaggi delle Olimpiadi estive di Monaco, raccontata attraverso la prospettiva di una squadra di giornalisti della ABC Sports che si occupa dell'evento. Il video evidenzia il ruolo determinante dei media nell'incidente e come questo abbia influenzato la futura copertura mediatica di tali eventi.

September 5, presentato a Venezia, è stato rifiutato a Toronto per evitare polemiche?

La trama e la data di uscita

La sinossi recita: "Al centro della storia c'è Geoff (John Magaro), un giovane e ambizioso produttore che cerca di dimostrare il proprio valore al suo capo, il leggendario dirigente televisivo Roone Arledge (Peter Sarsgaard). Insieme all'interprete tedesca Marianne (Leonie Benesch) e al suo mentore Marvin Bader (Ben Chaplin), Geoff prende inaspettatamente il timone della diretta. Mentre le narrazioni si spostano, il tempo scorre e si diffondono voci contrastanti, con la vita degli ostaggi in bilico, Geoff è alle prese con decisioni difficili e si confronta con la propria bussola morale".

September 5 è diretto da Tim Fehlbaum da una sceneggiatura scritta insieme ad Alex David e Moritz Binder. Il film è interpretato da John Magaro, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Leonie Beneschv, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker e Ferdinand Dörfler.

Il film è prodotto da Fehlbaum, Philipp Trauer, Sean Penn, John Ira Palmer e John Wildermuth, con Martin Moszkowicz e Christoph Müller come produttori esecutivi. Il film arriverà in alcune sale selezionate il 29 novembre, per poi essere distribuito a livello nazionale il 13 dicembre.