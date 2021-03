Senior Moment: Christopher Lloyd e William Shatner nella prima foto e clip

Christopher Lloyd e William Shatner se ne vanno in giro per Palm Spring a combinare guai nella prima foto e clip della commedia Senior Moment.

Senior Moment: Christopher Lloyd e William Shatner in una scena

Arzilli e scatenati più che mai, Christopher Lloyd e William Shatner sono al centro della prima foto e clip di Senior Moment, commedia presentata allo European Film Market di Berlino 2021.

Come anticipa Hollywood Reporter, il film diretto da Giorgio Serafini e scritto da Kurt Brungardt e Christopher Momenee, racconta la storia di Victor Martin (William Shatner), pilota della NASA in pensione che ama sfrecciare per Palm Springs a bordo della sua Porsche decappottabile vintage insieme al migliore amico Sal (Christopher Lloyd). Quando però la sua partente viene revocata e la sua auto sequestrata, Victor è costretto a servirsi dei mezzi pubblici per la prima volta nella vita. Al tempo stesso l'uomo si imbatte nell'anima gemella, Caroline (Jean Smart), e dovrà affrontare l'amore e le difficoltà della vita oltre a scontrarsi col nuovo pubblico ministero e con la Motorizzazione per riavere patente e Porche.

Senior Moment è prodotto da Gina Goff con la sua Goff Productions.