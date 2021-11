Selvaggia Lucarelli e Morgan, la storia del litigio a Ballando con le stelle 2021

Il litigio tra Selvaggia Lucarelli e Morgan è iniziato nella puntata di sabato 13 novembre di Ballando con le Stelle 2021: nelle ore successive i due si sono scambiati accuse reciproche sui social e Morgan ha dichiarato di aver querelato la giornalista. Ecco la storia di quello che è è successo e cosa si sono detti.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan inizia dopo l'esibizione del cantante con la sua maestra, la ballerina Alessandra Tripoli. Al termine del ballo Selvaggia Lucarelli commenta negativamente quello che ha appena visto sulla pista da ballo e, rivolgendosi a Morgan, dice "A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo". L'affermazione non è presa bene dal cantante che replica stizzito "Quelli che frequenti tu". A quel punto la giornalista, riferendosi ad una loro passata relazione, ribatte: "È un autogol, visto che mi hai frequentata. Per 4 puntate ha fatto Biancaneve, disponibile, solare e finalmente adesso viene fuori. E aggiungo che questa narrazione di te euforica, non è assolutamente vera, non hai assolutamente un rapporto idilliaco con tutto l'entourage: sei capriccioso, pretenzioso e maleducato. Non mi piace la disonestà nel raccontarsi. Non sei inserito in questo contesto". "Disonesto non me lo dici, signorina. Disonesto no" le urla Morgan. L'accesa discussione finisce con il cantante che si becca uno zero da Mariotto e dalla Lucarelli

Lo scontro, che ha coinvolto i due protagonisti del talent show, ha uno strascico alla fine del programma, come rivela Selvaggia Lucarelli. La giornalista su Instagram racconta che Morgan le ha inviato un messaggio dove si dice meravigliato della reazione della giornalista "Selvaggia, ma io stavo giocando stasera con te, non c'era la minima intenzione né di offesa, né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi dispiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce".

Il messaggio, che presuppone che il litigio fosse combinato, irrita ancora di più Selvaggia Lucarelli che gli risponde "Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie. Come al solito c'è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficiato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo".

Selvaggia Lucarelli racconta anche cosa è successo dietro le quinte "Riguardo quello che è uscito su alcuni siti sul 'dietro le quinte', le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone, dietro le quinte, ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro".

A stretto giro, sempre su Instagram, arriva la risposta di Morgan che accusa la Lucarelli di aver fatto "bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura femminista", aggiungendo "quando questo succede danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo".

Nella seconda parte del post Morgan continua ad attaccare la sua ex "quando saranno le femmine stesse ad accorgersene allora insorgeranno. E capiranno. Rispetteranno. Saranno complici degli uomini sensibili. Gli uomini vulnerabili. Sapendoli distinguere bene dai violenti e dai prepotenti che circolano tranquillamente incensurati. La prima nemica della donna è la donna-bullo. Che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera. Non certo nei marciapiedi, dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogno di emergere prima o poi da quella schiavitù".

Lunedì 15 novembre Morgan va da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, qui ritorna a parlare del suo litigio con Selvaggia Lucarelli "Lei sta facendo il diavolo a quattro e io non voglio dire niente perché lei non è qui. Trovo sgradevole il fatto che siamo in un ambiente in cui si fa musica e ballo e si parla invece d'altro ". L'ex frontman dei Bluvertigo continua: " Ho fatto il giurato ad X Factor. È imbarazzante il fatto che a dire cosa non piace è una persona che non è indicata, lei è di un altro ambito. Lei non ha competenze di ordine artistico, non solo non ha competenze di ordine artistico, non ha cultura dell'arte. È imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Quando c'è in gioco il lavoro e l'impegno allora ti girano le pal.e nel vedere una persona totalmente incompetente. Voi mi vorreste mettere in contrasto con la Lucarelli? Non c'è partita".

Quando Serena Bertone gli mostra il messaggio che la Lucarelli ha inserito nelle storie di Instagram, Morgan fa intendere di aver intenzione di querelare la giornalista "Non leggerlo perché è oggetto di una querela. Quel messaggio l'ho mandato privato! Metterlo nelle sue stories è un reato penale". A questo punto Serena Bertone gli chiede esplicitamente se ha intenzione di querelare la Lucarelli, e Morgan replica: "Certo, è dalla quinta puntata che lei sarebbe da denuncia, ora è arrivato il momento. Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata, penso che lei debba dimostrare di saper giudicare e di stare al posto in cui è stata chiamata".

Nella puntata del 20 novembre di Ballando con le stelle 2021 viene mandata una clip in cui Morgan appare molto più tranquillo ma ribadisce che Selvaggia Lucarelli "impone la sua negatività, umiliando" e poi "dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare. La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c'è bisogno di aggredire l'umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee, lo abbiamo capito. Non esagerare, fai vedere che hai imparato a rispettare le persone, anche quelle che non ti piacciono".

In studio questa volta a parlare è Alberto Matano che rimprovera a Morgan di aver detto tutto e il contrario di tutto, "Ha parlato di querela a Selvaggia Lucarelli, poi ha detto le scuse attraverso Bach e quindi scuse in sol minore. Poi ha criticato il programma in onda, poi è andata in onda la clip. Vorrei capire come stanno le cose". Morgan, che si è appena esibito con Alessandra Tripoli sulle note di 'Singing in the rain', gli risponde "la discussione nata la settimana precedente è dispiacevole da parte di entrambi e ha avuto dei toni sgradevoli e dei momenti di ragionevolezza. A me dispiace che non si colga l'opportunità di parlare di spettacolo ma si va a parlare di cose che non c'entrano niente, che riguardano la vita privata e si degenera. Parliamo di Gene Kelly".

Temendo che la discussione potesse degenerare di nuovo interviene Milly Carlucci che con poche parole mette fine ad una settimana di tensione "sono state dette cose che non possono essere lasciate passare esordisce e subito dopo loda uno ad uno i componenti della sua giuria sottolineando che è stata "scelta da tutto il gruppo autoriale di Ballando. C'è una tecnica di livello mondiale, per il resto è una giuria di opinione formata non da passanti ma da persone di provata professionalità".

La conduttrice poi elogia i concorrenti che si esibiscono nel suo programma che "si mettono alla prova con umiltà cercando di imparare a ballare. Nel frattempo fanno spettacolo e intrattenimento, questo dà loro la possibilità di commentare il giudizio della giuria". La Carlucci conclude ricordando il loro ruolo all'interno della trasmissione "Noi facciamo le cose per intrattenere il pubblico a casa, se non ne fossimo capaci qui non ci sarebbe più nessuno di noi, saremmo tutti a casa. Ma questa non è una giuria con l'auricolare, non diciamo né alla giuria né ai concorrenti cosa dire. Loro dicono quello che pensano".