Selvaggi, quando Carlo Vanzina strappò il contratto di Leonardo Pieraccioni: ecco perché

Leonardo Pieraccioni, inizialmente, doveva far parte del cast di Selvaggi, film del 1995 diretto da Carlo Vanzina. Poco prima dell'inizio delle riprese però l'attore toscano ricevette una splendida notizia da Rita Cecchi Gori che cambiò il corso della sua vita.

La Cecchi Gori comunicò a Pieraccioni di aver appena accettato il ruolo di produttrice del film I laureati. Vanzina, una volta ricevuta la notizia, decise che non avrebbe intralciato la carriera di Leonardo e strappò il suo contratto.

Il primo lavoro di Pieraccioni, I laureati, prodotto da Rita e dal marito, Vittorio Cecchi Gori, ottenne critiche positive sia del punto di vista registico che recitativo e rappresentò il trampolino di lancio per il comico fiorentino.

A proposito di Selvaggi un critico della redazione de Ilcinemaniaco scrisse in un articolo del 2009: "Il film non è ne meglio ne peggio degli altri lavori dei Vanzina, tutto rimane prevedibile, scontato, e di fattura palesemente televisiva. Non dico che non si rida, insomma ci sono molti comici di razza nel cast, ma questo non basta a trasformare il film in qualcosa di diverso dal solito cinepanettone, scusate cinecocomero, sfornato in serie."