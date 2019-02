Selma Blair parla della sclerosi multipla: "Prima della diagnosi ero disperata e mi ubriacavo"

Selma Blair ha parlato apertamente della sua vita dopo aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair e pubblicata poche ore dopo la sua apparizione al party organizzato dal magazine in occasione degli Oscar che l'ha mostrata anche in lacrime mentre posava per i fotografi.

L'attrice ha spiegato: "Sono praticamente nessuno nel mondo di Hollywood, ma quando leggevo dei commenti su Instagram scritti da persone che stavano soffrendo, che si trattasse di sclerosi multipla o di qualcosa di diverso, pensavo 'Santo cielo, c'è bisogno di onestà per quanto riguarda l'essere disabili da parte di qualcuno di riconoscibile'".

Selma Blair è stata inoltre ospite della trasmissione Good Morning America e ha raccontato le sue difficoltà nell'affrontare i sintomi di cui non conosceva la causa e al tempo stesso occuparsi di suo figlio, mentre i medici sostenevano fossero disturbi legati solo allo stress: "Mi stavo impegnando davvero per far sembrare tutto normale e quando non era con me mi medicavo da sola. Stavo bevendo. Stavo soffrendo. Non bevevo sempre, ma c'erano dei momenti in cui non riuscivo a sopportare il dolore".

Selma Blair quindi ne ha parlato con Michael J. Fox, che nel 1991 ha scoperto di dover affrontare il Parkinson, perché pensava che quegli inspiegabili dolori fisici potessero essere causati dalla stessa malattia. La star ha però ricevuto la diagnosi: "Ho pianto. Non erano lacrime causate dal terrore. Erano lacrime suscitate dal sapere finalmente cosa c'era nel mio corpo su cui avevo perso il controllo e in quella situazione c'era un po' di sollievo".

Selma ha rivelato che attualmente sta cercando di mantenersi in forma il più possibile e vuole continuare a lavorare, anche grazie al sostegno di amiche come Sarah Michelle Gellar con cui ha recitato in Cruel Intentions. L'ex star di Buffy ha spiegato: "C'è in lei della calma perché penso che ora sappia di non poter fare tutto e ha accettato la situazione, va bene se in alcune giornate non ci riesce. Poterla vedere più posata, soddisfatta e quasi più controllo di se stessa è stato meraviglioso".

Selma ha interpretato Kris Jenner nella serie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story e la donna ha spiegato: "Sta davvero condividendo qualcosa di così vulnerabile e pauroso. Mi ha dimostrato cosa sia il coraggio e come essere coraggiosa. Ho cambiato un po' il modo in cui vivo la mia vita grazie a lei".

Blair attualmente sta sottoponendosi a una nuova terapia e il dottor Saud Sadiq ha spiegato di essere particolarmente ottimista perché ritiene che in un anno saranno visibili dei miglioramenti: "Ho dei pazienti affetti da sclerosi multipla che sono chirurghi, attori, un pilota di aerei di linea, sportivi, avvocati di successo. Non vogliono che nessuno sappia della loro malattia perché temono possa rovinare la loro carriera. La sua decisione di parlarne fa invece aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e aumenta i fondi alla ricerca perché le persone vedono cosa accade a persone come lei".