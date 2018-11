Selma Blair parla della sclerosi multipla: "Soffro pensando alle cose che davo per scontate"

Selma Blair, un mese fa, ha annunciato di soffrire di sclerosi multipla e nel giorno del Ringraziamento ha voluto aggiornare i suoi fan spiegando di essere addolorata pensando a tutto quello che in passato dava per scontato.

L'attrice, che è madre di un bambino chiamato Arthur, ha spiegato con un post su Instagram: "In questo periodo sto soffrendo per le cose che pensavo fossero scontate, tra cui fare la ruota per divertire mio figlio. Ero una delle madri più agili che conoscevo. Fare la ruota era per me semplice quanto respirare. Ma quando ho iniziato a farne una ieri, seguendo l'impulso di mostrarla a mio figlio, è andato tutto storto. Un mucchio di confusione per questo corpo che conoscevo così bene. Una massa per terra. E ho provato a ridere. Lo stesso ha fatto mio figlio. Ma si è trattato di una svolta, una parte della cupa comprensione".

Selma ha spiegato che sentirsi limitata nei movimenti farà parte della sua nuova normalità e che teme i peggioramenti, essendo consapevole che potrebbero esserci. La sclerosi multipla è infatti una malattia neurodegenerativa con lesioni a carico del sistema nervoso centrale, che causa problemi di comunicazione tra il cervello e il resto del corpo.

La star ha però concluso il suo post con una nota positiva: "Tutti abbiamo qualcosa per cui preoccuparci. Ora, come possiamo gestire la situazione? Cosa facciamo quando la notizia è ormai vecchia ma sta drammaticamente cambiando le nostre vite ogni giorno? Sono comunque grata".