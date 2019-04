Selma Blair e Michael J. Fox, l'attrice: "Non sono sola nell'affrontare la malattia"

Selma Blair e Michael J. Fox sono ritratti in una foto che li mostra insieme sorridenti, rivelando così un'amicizia nata dalla lotta che entrambi stanno compiendo contro le malattie neurodegenerative.

La star di Cruel Intentions, recentemente, aveva rivelato che, prima di scoprire di essere affetta da sclerosi multipla, aveva contattato l'attore per capire se i suoi sintomi, che stavano diventano sempre più preoccupanti, potessero essere legati al Parkinson con cui il protagonista di Ritorno al futuro fa i conti ogni giorno ormai da anni.

Lo scatto condiviso da Selma Blair su Instagram è accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Adoro questo uomo. Non sono la sola che si sente in questo modo. Notate le nostre t-shirt dedicate ai perdenti. Lui indossa quella dedicata a Misfits, mentre io ho quella di Che botte se incontri gli orsi. Siamo tutti una capsula del tempo in questa foto".

L'attrice ha poi rivolto un messaggio a Michael J. Fox: "La tua presenza. Tu. Sei il migliore. Grazie". A scattare la foto, inoltre, è stata Jennifer Grey, la star di Dirty Dancing, un altro cult del passato.

Michael J. Fox ha scoperto all'inizio degli anni '90 di dover lottare contro le conseguenze del morbo di Parkinson e ha spiegato recentemente che per affrontare la situazione è utile accettare la malattia senza però mai rassegnarsi, affrontando tutto in modo diretto e senza fingere che il problema non esista.

Lo stesso approccio scelto da Selma che non ha nascosto quanto le sta accadendo, preferendo rendere pubbliche le sue vittorie e sconfitte quotidiane, in modo da poter sensibilizzare i fan e sostenere le organizzazioni che aiutano i pazienti affetti da sclerosi multipla.

Selma Blair parla della sclerosi multipla: "Prima della diagnosi ero disperata e mi ubriacavo"