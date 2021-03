Selma Blair: il documentario sulla sua lotta contro la sclerosi multipla distribuito da discovery+

Selma Blair sarà la protagonista di un documentario sulla sua vita e discovery+ ha annunciato che distribuirà il progetto che debutterà al 2021 SXSW Film Festival.

Sugli schermi si seguirà la battaglia dell'attrice contro la sclerosi multipla e il modo in cui affronta i problemi e le gioie che contraddistinguono le sue giornate.

Introducing, Selma Blair è stato diretto da Rachel Fleit e le telecamere hanno seguito per un intero anno l'attrice dopo la diagnosi medica. Il documentario darà spazio alla sua resilienza, alle sue paure legate alla progressiva perdita della mobilità e al timore di morire, alla fatica ad accettare i cambiamenti avvenuti nella sua esistenza e al tentativo di trovare pace. Selma Blair dimostrerà però di non aver perso il suo senso dell'umorismo e l'intelligenza che da sempre la contraddistinguono.

Igal Svet di discovery+ ha dichiarato: "Selma Blair è una vera forza: è un'attrice, una madre e ora una sostenitrice di chi fa i conti con una disabilità. La sua coraggiosa lotta contro la sclerosi multipla e la sua apertura nel condividere la sua profonda storia personale attraverso le risate e le le lacrime rendono la sua vita un racconto all'insegna dell'incredibile perseveranza ed è quello di cui abbiamo tutti bisogno ora. Abbiamo deciso che il nostro obiettivo è sostenere nuove voci e l'incredibile debutto di Rachel è una fantastica rappresentazione di tutto quello che vogliamo mostrare su discovery+".

Selma Blair ha aggiunto che è molto grata nei confronti di discovery+ per la scelta di distribuire e sostenere il suo progetto, oltre ad aver avuto la capacità di "credere nel potere della narrazione come modo per entrare tutti in connessione. Posso essere il soggetto di questo film, ma la mia speranza è che tutti si rivedano in quanto viene raccontato e trovino forza e gioia, forse non sapendo nemmeno di averle".