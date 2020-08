Selena Gomez star di Only Murders in the Building accanto a Steve Martin e Martin Short

La serie Hulu Only Murders in the Building avrà come protagonisti Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, ideatore del progetto.

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short saranno i protagonisri della serie Only Murders in the Building, una comedy prodotta per Hulu.

Il pogetto ha ottenuto immediatamente il via libera alla produzione della prima stagione che verrà realizzata da un team composto anche da Dan Fogelman (This Is Us) e Jess Rosenthal.

La serie Only Murders in the Building è stata scritta da Martin, autore dell'idea originale, e John Hoffman. Al centro della storia ci sono tre sconosciuti (Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez) che condividono un'ossessione per i crimini realmente accaduti e finalmente si trovano coinvolti in un caso.

Craig Erwich, responsabile dei contenuti originali di Hulu, ha dichiarato: "Ho assistito al pitch nella giornata di mercoledì ed è stata la mia ora migliore di tutta la settimana. Si tratta di un progetto realmente speciale, sorprendentemente emozionante, è davvero moderno e auto-referenziale riguardanti i podcast e gli omicidi, ha molte sorprese grandiose. Quando lo realizzeranno sarà davvero speciale".

Selena Gomez ritornerà quindi davanti alle telecamere di un progetto televisivo dopo Wizards of Waverly Place che le ha regalata la fama internazionale. Recentemente ha prodotto le serie Tredici e Living Undocumented e ha realizzato uno show intitolato Selena + Chef.