Ryan Gosling e Chris Evans in The Gray Man, nuovo film dei fratelli Russo per Netflix

Saranno Ryan Gosling e Chris Evans i protagonisti del nuovo film diretto dai fratelli Russo intitolato The Gray Man, prodotto per Netflix.

Ryan Gosling e Chris Evans saranno i protagonisti di The Gray Man, il nuovo film diretto dai fratelli Russo.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Mark Greaney e sarà ambientato nel mondo degli agenti segreti.

Il film The Gray Man sarà un thriller ambientato nel mondo delle spie e ha come protagonista Gray Man (l'Uomo Grigio), un assassino freelance ed ex agente della CIA chiamato Court Gentry. Nel romanzo scritto da Greaney si racconta un duello letale mentre Gentry (Ryan Gosling) viene inseguito intorno al mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), in passato suo collega.

Anthony Russo ha dichiarato a Deadline: "Il film mostrerà un confronto tra questi due grandiosi attori che rappresentano due diverse versioni della CIA, cosa può essere e ciò che può fare. Per chi è stato fan di Captain America: Winter Soldier, questo progetto ci vedrò muoverci in quel territorio ma con un'ambientazione maggiormente realistica e legata al mondo vero".

Joe Russo ha aggiunto: "L'intenzione è che sia un progetto competitivo e sia distribuito nei cinema, e la possibilità di girarlo con Ryan Gosling e Chris Evans è per noi un sogno che diventa realtà. L'idea è di creare un franchise e costruire un intero universo, con Ryan al centro. Siamo tutti impegnati nel realizzare il primo film e sarà grandioso poter ottenere un secondo capitolo della storia. Il franchise porta in scena abili assassini e il personaggio di Ryan si ritrova a essere inseguito da quello di Evans. Abbiamo una meravigliosa partnership con Netflix e conosciamo Scott Stuber da quasi 20 anni. Abbiamo formato la casa di produzione AGBO per essere una società di storytelling agnostico, dove individuare la miglior piattaforma per proporre i contenuti. Pensiamo che Netflix sia perfetta per questo film".

Joe Russo ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely. Il progetto avrà un budget di circa 200 milioni di dollari. Le riprese dovrebbero iniziare a gennaio a Los Angeles e si svolgeranno anche in varie location a livello internazionale.

I fratelli Russo hanno sviluppato il progetto negli ultimi anni dopo l'iniziale interessamento della New Regency che voleva affidare il film al regista James Gray e avere come star Brad Pitt.