Secret Invasion: Olivia Colman tra gli interpreti della serie Marvel?

Secret Invasion, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, dovrebbe avere nel proprio cast anche l'attrice Olivia Colman, premio Oscar grazie alla sua performance in La Favorita, che è attualmente impegnata nelle trattative con lo studio.

La star, se l'accordo si concludesse nel migliore dei modi, compierebbe così il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

L'indiscrezione riportata da The Hollywood Reporter non svela però il ruolo che Olivia Colman interpreterebbe in Secret Invasion.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, intervistato da Collider, aveva recentemente parlato dell'adattamento della storia tratta dai fumetti dichiarando: "Siamo interessati all'aspetto politico legato alla paranoia presente in Secret Invasion e a dare realmente dare spazio a questo elemento con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, due fantastici attori che si vogliono avere in ogni serie, siamo davvero fortunati nell'averli coinvolti. Quello sarà l'elemento principale su cui ci focalizzeremo e, ovviamente, saremo legati ad altre cose e agli Skrull in modi che non avete mai visto prima".

Kevin Feige aveva sottolineato: "Volevamo realizzare la storia come serie perché ci avrebbe permesso di fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo realizzato in passato. C'erano più personaggi nei fumetti di Secret Invasion rispetto a quelli di Endgame. Non sarà però quello l'aspetto principale, ma sarà invece un modo per rendere protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn e affrontare gli elementi della paranoia della storia raccontata tra le pagine, che era grandiosa con così tante svolte narrative e cambiamenti. Sarà sicuramente quello su cui ci concentreremo piuttosto che 'Possiamo far apparire più personaggi rispetto a Endgame? Come nella versione stampata?".

Nella serie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis si raccontava cosa accadeva quando la Terra veniva invasa dagli Skrull, un gruppo di alieni in grado di cambiare il proprio aspetto, sostituendosi così ad alcuni supereroi dell'universo Marvel per alcuni anni, gettando le basi per un'altra invasione.