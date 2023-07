Secret Invasion: l'episodio 3 compie delle rivelazioni su due dei protagonisti

L'episodio 3 di Secret Invasion è arrivato su Disney+ e alcuni degli eventi mostrati sullo schermo hanno sorpreso i fan, scatenandone le reazioni online.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete ancora ultimato la visione e non volete spoiler !

Gli eventi raccontati nel nuovo capitolo della serie Marvel

Secret Invasione: una scena del terzo episodio

Il nuovo capitolo della storia di Secret Invasion mostra Gavrik (Kingsley Ben-Adir) che inizia a pianificare nuovi attacchi contro gli umani.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) spera di poter riuscire a gestire la situazione, ma non è a conoscenza di alcuni dettagli del piano dell'organizzazione, come il tentativo di creare un super-soldato Skrull.

Talos (Ben Mendelsohn) e Fury devono quindi unire le forze per fermare un sottomarino britannico prima che attacchi un aereo che trasporta dei delegati delle Nazioni Unite. Ad aiutarli è Gi'ah (Emilia Clarke) che, tuttavia, agendo rivela di essere la traditrice tra le fila di Gavrik. Il leader dell'organizzazione la attende e poi le spara. Gi'ah viene mostrata a terra mentre riassume le sue sembianze originali, apparentemente confermando la morte del personaggio.

Nel trailer della serie, tuttavia, ci sono delle scene non ancora trasmesse in cui appare il personaggio, situazione che fa ipotizzare ai fan che sia diventata una super-Skrull, riuscendo così a far guarire le proprie ferite, o non sia realmente morta.

Secret Invasion, la recensione dei primi episodi: Non fidatevi di nessuno!

Cosa è accaduto a Rhodes?

La terza puntata sembra inoltre confermare che Rhodes (Don Cheadle) sia in realtà uno Skrull, come potrebbe essere stato svelato dal fatto che avesse chiamato Fury "Nick", nome che non viene mai usato. Nell'episodio Priscilla, la moglie del protagonista affidato a Jackson, sembra faccia parte del gruppo di Gavrik e viene mostrata mentre chiama Rhodey, apparentemente confermando la sua sostituzione. I fan stanno quindi chiedendosi quando è avvenuto lo scambio, ipotizzando che sia avvenuto dopo gli eventi mostrati in The Falcon and the Winter Soldier.