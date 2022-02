Sebastian Stan dice che è stato "strano" farsi un piercing al capezzolo per trasformarsi in Tommy Lee

Sebastian Stan, la star di Pam & Tommy assieme alla co-protagonista Lily James, si è recentemente aperto a proposito delle difficoltà che ha affrontato, incluso il celebre piercing al capezzolo, nell'interpretare il ruolo del batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, nella nuova serie di Hulu.

Durante il Fan Q&A di IMDb, un giornalista ha chiesto a Sebastian di descrivere che cosa ha provato quando gli è stato messo il piercing al capezzolo, al che Stan ha risposto: "Sai, è sempre una sensazione piuttosto strana quando un uomo di 45 anni applica delle cose in quella zona del tuo corpo alle 4 del mattino".

Discutendo dell'iconica foto di Pamela Anderson che morde il piercing al capezzolo di Lee, l'attore ha raccontato che lui e la co-protagonista Lily James non riuscivano a rimanere in quella posizione per più di pochi secondi mentre cercavano di ricreare la foto di Pam e Tommy.

Prima della premiere del 2 febbraio, Sebastian Stan e la James hanno fatto visita a Jimmy Kimmel e Lily ha rivelato che i due "non si sono mai visti al di fuori del personaggio" per l'intera durata delle riprese di Pam & Tommy. "È vero", ha aggiunto l'attore. "Ho mandato un messaggio a Lily all'inizio, le ho detto: 'Ascolta, ho paura e avrò bisogno di tenerti la mano, e se vuoi tenere la mia, sappi che siamo dentro a questa cosa insieme.' Da quel momento lei è diventata Pamela fino alla fine delle riprese e io sono diventato Tommy."