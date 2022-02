Sebastian Stan rivela cosa si è messo nei pantaloni per entrare nel suo personaggio di "Pam e Tommy"

Le star di Pam e Tommy, Lily James e Sebastian Stan, hanno fatto visita a Jimmy Kimmel questo lunedì al fine di parlare della loro nuova serie Hulu: durante l'intervista Sebastian ha svelato che cosa si è messo nei pantaloni per entrare nel personaggio di Tommy Lee dei Mötley Crüe.

Lo show narra le vicende che si sono susseguite dopo il furto e la condivisione del sex tape dell'attrice Pamela Anderson e del batterista della celebre band. Per entrare nel personaggio, Stan si è rivolto al famoso coach di recitazione Larry Moss, colui che, ad esempio, ha preparato Helen Hunt in vista della sua performance in Qualcosa è cambiato.

"Il consiglio che dette ad Helen Hunt fu: 'Mettiti delle monetine nelle scarpe quando reciti in modo da sapere com'è fare la cameriera e stare in piedi per 12 ore'", ha spiegato l'attore di The Falcon and the Winter Soldier. "Non appena mi raccontò questa cosa gli dissi: 'Larry, ho bisogno di qualcosa anch'io.'"

Secondo quanto rivelato dalla star, Moss suggerì a Sebastian Stan di indossare un sacco, contenente due sfere d'acciaio, all'interno dei suoi pantaloni: "Tommy è un uomo ben dotato, so che ti sembra una follia, ma fidati di me, è stato estremamente utile, avevo bisogno di sentirmi un uomo come lui".