Sebastian Stan: "Kevin Feige non è egocentrico, per questo alla Marvel le idee migliori vincono"

Sebastian Stan, protagonista della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha parlato di Kevin Feige spiegando i motivi per cui il presidente dei Marvel Studios riesce a far realizzare le idee migliori, proponendo agli spettatori film e serie tv di qualità.

L'attore, durante un'intervista rilasciata a Collider, ha parlato della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe e di come il produttore non abbia intenzione di mettersi alla prova come regista.

Sebastian Stan ha rivelato di aver chiesto a Kevin Feige: "'Ehi, come ti senti? Non vorresti dirigere un film Marvel o qualcosa in futuro?'. E lui mi ha risposto 'Gestire queste cose è un compito per persono migliori in quel campo'".

L'interprete di Bucky Barnes in The Falcon and the Winter Soldier ha quindi aggiunto: "Penso che una delle cose che lo riguardano e che ho sempre amato è quanto sia modesto, come sia realmente grato in modo incredibile quando qualcosa funziona. 10 anni dopo, o 11, non so quanti siano passati ora, ma sento che quell'esuberanza quasi infantile è sempre lì. Vedi quello sfarfallio nei suoi occhi quando si illumina e quando parla di un personaggio che ama. O quando dice 'Ehi, a proposito, amano realmente questo progetto'. Penso che sia innamorato di ciò che fa, e credo che si tratti di una parte importante legata al motivo per cui c'è una consistente passione da parte sua nel trovare sempre dei modi interessanti per raccontare le storie e che abbiano un senso. Non lo so, penso che non gli sia dia molto il giusto merito".

Sebastian ha quindi aggiunto: "Ho pensato che WandaVisione fosse un approccio creativo davvero grande. E Loki sarà una cosa a parte. E, ancora, la nostra atmosfera è davvero diversa perché eravamo vicino ai film e gli eventi sono molto più legati alla realtà. Ma stiamo inoltre sviluppando questa specie di commedia con al centro questi due personaggi. C'è un aspetto comico nel personaggio del Soldato d'Inverno che non c'era mai stato prima. E Kevin Feige si è circondato dalle persone migliori ed è sempre in grado di far vincere l'idea migliore. Non c'è ego, e questo è qualcosa di davvero importante".