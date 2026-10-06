Sebastian Stan vuole diventare Captain America: "Scusa Anthony, sono pronto"

Sebastian Stan non ha mai nascosto di avere ancora qualcosa da dire nei panni di Bucky Barnes. Dopo oltre dieci anni trascorsi nel Marvel Cinematic Universe tra Winter Soldier, Avengers e battaglie al fianco di Steve Rogers, l'attore sembra però pronto a fare un passo ulteriore: diventare Captain America.

Sebastian Stan: "Sono pronto, quando volete"

Il problema ha un nome e un volto ben preciso: Anthony Mackie. È lui, infatti, a impugnare oggi lo scudo nei panni di Sam Wilson. Stan lo sa bene e, quando ha rilanciato pubblicamente la propria candidatura, ha pensato subito di chiedergli scusa.

Sebastian Stan come il Soldato d'inverno

Durante una conversazione con Josh Horowitz, l'attore ha raccontato di continuare a parlare con Marvel della possibilità di trasformare Bucky in Captain America. "Lo tiro sempre fuori. Anche la questione di Captain America, la tiro fuori sempre", ha raccontato Stan. Poi, rivolgendosi idealmente a Mackie: "Quando volete, scusa Anthony. Io dico: quando volete, andiamo. Sono pronto".

Non si tratta soltanto di una fantasia legata al personaggio. Stan ha spiegato di sentirsi ancora nel momento giusto della propria carriera per affrontare un ruolo fisicamente impegnativo come quello di Captain America, soprattutto per quanto riguarda le scene d'azione. "Sono in quel punto perfetto in cui posso ancora fare alcune di queste cose. È soprattutto per le parti d'azione che vuoi fare", ha aggiunto.

Nei fumetti Marvel, Bucky Barnes ha effettivamente raccolto l'eredità di Steve Rogers diventando Captain America. Il Marvel Cinematic Universe ha però scelto un'altra strada: dopo la fine del percorso di Steve Rogers, lo scudo è passato a Sam Wilson.

Stan non sembra mettere in discussione quella decisione. Anzi, l'attore ha sottolineato quanto sia legato ai film che hanno costruito la storia di Bucky e ha spiegato di essere convinto che l'evoluzione del personaggio sia stata quella giusta. "Amo i film in cui sono stato: The Winter Soldier, Civil War, Infinity War ed Endgame", ha detto. "Sono molto protettivo nei confronti di questa storia e penso davvero che l'evoluzione del personaggio sia stata quella giusta. Non penso che avrebbe dovuto andare diversamente".

Allo stesso tempo, Stan ritiene che il percorso di Bucky non sia ancora arrivato al punto finale. "Non ho mai idea di cosa vogliano fare, ma continuo a sentire che c'è qualcosa di questo personaggio che non è stato ancora completato del tutto. E penso che lo sappiano", ha spiegato.

È proprio questa frase ad alimentare le speculazioni dei fan, che da tempo immaginano un possibile BuckyCap nel futuro dell'MCU, magari durante Avengers: Secret Wars. Per ora, tuttavia, Marvel Studios non ha confermato alcun progetto di questo tipo.

Stan commenta anche il ritorno di Chris Evans

Nel frattempo, Bucky tornerà al centro dell'MCU con Avengers: Doomsday, previsto nelle sale a dicembre. Il film vedrà anche il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, una notizia che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di Stan.

Captain America: The Winter Soldier: la locandina

L'attore ha raccontato con ironia di aver trovato particolarmente divertente il modo in cui Chris Evans avrebbe girato le proprie scene. "Ridevo perché stava girando il film e lo tenevano isolato in una casa, in una casa lontana, come James Bond o qualcosa del genere", ha raccontato.

Il ritorno di Evans e il futuro ancora aperto di Bucky rendono quindi Doomsday un passaggio particolarmente interessante per il personaggio. Stan, intanto, continua a lanciare il proprio messaggio a Marvel: lo scudo non gli dispiacerebbe affatto.