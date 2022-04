Sean Penn rivela: "Mi è stato detto di andarmene dall'Ucraina durante le riprese del documentario"

Sean Penn, attore due volte vincitore dell'Oscar, stava girando un documentario sugli sforzi politici in Ucraina quando gli è stato detto di andarsene a causa dell'invasione della Russia.

Sean Penn sta girando un documentario con Vice Studios in Ucraina dal novembre 2021, ma nemmeno l'attacco della Russia è riuscito ad ostacolare la sua dedizione al docu-film: il due volte vincitore dell'Academy Award ha recentemente rivelato che gli è stato detto di andarsene, molto prima di aver effettivamente lasciato la nazione per motivi di sicurezza.

Durante un'intervista di Fox News, Penn ha parlato di un ex consigliere per la sicurezza nazionale che gli aveva intimato di fuggire dal paese: "Ricordo tutto perfettamente, ricordo che parlai con Robert O'Brien e che lui mi disse di togliermi dal cazzo, di lasciare la nazione."

"Parlai con lui per tutta la durata della mia permanenza lì. Lui conosce quelle zone molto meglio di me. Avevamo calcolato che sarebbe andata bene, qualunque cosa sarebbe accaduta. Penso che nessuno volesse rinunciare perché avrebbe voluto dire rinunciare alla speranza che l'invasione potesse non avvenire", ha concluso la star.

Sean Penn, che si trovava in Donbass per documentare le tensioni tra Russia e Ucraina, ha recentemente minacciato l'Academy di distruggere i suoi premi Oscar se non fosse stato concesso al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy di poter parlare agli spettatori durante la Notte degli Oscar.