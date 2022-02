Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa

Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione da parte della Russia.

L'ufficio stampa del presidente ucraino ha confermato l'arrivo del regista e attore nella capitale Kiev con l'intenzione di documentare il conflitto.

Sean Penn, che aveva già fatto tappa in Ucraina nel novembre 2021, ha fatto visita all'Ufficio del Presidente e ha parlato con il primo ministro Iryna Vereshchuck, con dei giornalisti che si trovano a Kiev e con alcuni membri dell'esercito ucraino.

Il governo ha dichiarato in un comunicato: "Il regista è arrivato a Kiev per riprendere tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e raccontare al mondo la verità sull'invasione della nostra nazione da parte della Russia. Sean Penn è tra chi sostiene l'Ucraina in Ucraina oggi. La nostra nazione gli è grata per aver dimostrato un tale coraggio e onestà".

Le autorità hanno poi sottolineato: "Sean Penn sta dimostrando il coraggio che manca a molti altri, in particolare ad alcuni politici occidentali. Più aumentano le persone come lui, veri amici dell'Ucraina che sostengono la lotta la libertà, più velocemente riusciremo a interrompere questa odiosa invasione da parte della Russia".

In precedenza Penn era arrivato in Ucraina per realizzare il suo documentario Donbass, prodotto tramite Vice Studios, e aveva parlato con molti cittadini e militari.

L'attore è da tempo coinvolto in varie campagne contro la guerra e sostiene varie operazioni umanitarie, oltre ad aver fondato l'organizzazione non-profit CORE (Community Organized Relief Effort) dopo i devastanti terremoti che hanno colpito Haiti nel 2010.