Sean Penn contro gli Oscar: "L'Academy è codarda non sostiene le differenze culturali"

L'attore e regista Sean Penn, ospite del Marrakech Festival, ha criticato il lavoro compiuto dall'Academy, sostenendo non sia rilevante per capire il merito artistico.

Sean Penn, ospite del Marrakech Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, si è scagliato contro gli Oscar sostenendo che limitino le diverse espressioni culturali.

L'attore e regista ha sostenuto che la cerimonia di premiazione dell'Academy dovrebbe essere considerata uno "show televisivo" e non sia particolarmente rilevante per capire il merito artistico.

Le critiche di Penn all'Academy

Durante una conferenza stampa, Sean Penn ha dichiarato senza mezzi termini: "L'Academy ha dimostrato una codardia davvero straordinaria quando si è trattato di far parte del più ampio mondo dell'espressione e, di fatto, ha contribuito in larga misura a limitare l'immaginazione e a limitare in modo notevole le diverse espressioni culturali".

La star ha quindi aggiunto: "Non mi entusiasmo molto per gli Oscar tranne quando ci sono film come The Florida Project, o I'm Still Here, o Emilia Perez, o le cose che probabilmente accadranno in questo anno".

Sean Penn: "L'uso dell'Intelligenza Artificiale dimostra una mancanza di morale"

Penn ha quindi lodato alcuni titoli arrivati nei cinema in questo 2024 come The Apprentice diretto da Ali Abbasi, che sostiene sia un film grandioso con una recitazione incredibile, o il lavoro compiuto da Tim Fehlbaum con September 5, lungometraggio di cui è stato uno dei produttori e che sostiene abbia "una prospettiva che non ho mai visto, o che non abbiamo visto in precedenza".

I recenti progetti di Penn

Sean Penn ha recentemente recitato nel nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson ed è stato protagonista dei film Una notte a New York, in cui interpreta un taxista che accompagna a casa una giovane donna interpretata da Dakota Johnson e ha con lei una conversazione che li spinge a riflettere sulla propria vita, e del thriller Asphalt City in cui ha avuto la parte di un paramedico.