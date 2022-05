Sean Connery: la sua auto personale di James Bond all'asta per oltre 1,5 milioni

L'auto personale di James Bond di proprietà di Sean Connery, una Aston Martin, è stata messa all'asta per oltre $ 1,5 milioni. L'attore scozzese ha interpretato James Bond nel debutto sullo schermo del personaggio in Agente 007, licenza di uccidere per poi ricoprire il ruolo di Bond in altri cinque film, con l'ultima apparizione che risale ad Agente 007 - Mai dire mai del 1983. adesso gli eredi stanno per disfarsi del più prezioso cimelio bondiano in suo possesso.

Nel corso degli anni sono stati realizzati 25 film di James Bond. Sette diversi attori hanno interpretato il personaggio principale, con la più recente incarnazione, Daniel Craig, che ha concluso la sua corsa nel ruolo con No Time to Die del 2021.

Sean Connery, però, non è stato solo il primo, ma forse anche il più apprezzato tra tutti gli interpreti di James Bond tanto che la sua figura è stata indissolubilmente legata all'affascinante agente segreto. Dopo la sua morte nel 2020, sono stati fatti innumerevoli tributi a Connery in onore della sua carriera e della rappresentazione dell'agente 007. il Bond di Connery è stato anche responsabile dell'introduzione al pubblico dell'amore per le auto del personaggio, con l'iconica Aston Martin DB5 apparsa per la prima volta in Agente 007, missione Goldfinger del 1964.

Adesso gli eredi di Connery hanno messo all'asta l'auto di James Bond di sua proprietà per una cifra che supera il milione e mezzo di dollari. L'Aston Martin DB5 del 1964 sarà messa all'asta al Monterey Jet Center il 18 agosto, secondo Broad Arrow Auctions. Il post su Instagram della società spiega anche che una "parte significativa" della vendita dell'Aston Martin DB5 di Connery contribuirà direttamente al Sean Connery Philanthropy Fund.

Sebbene l'auto sarà messa all'asta a un prezzo molto elevato, la donazione al Sean Connery Philanthropy Fund onorerà l'eredità dell'attore, che durante la vita è stato un appassionato filantropo e ha donato milioni di dollari a enti di beneficenza per aiutare a migliorare la vita degli abitanti del suo paese d'origine, la Scozia. Si spera che l'asta dell'auto sia in grado di capitalizzare per sempre questa nostalgia di James Bond, onorando l'eredità dell'uomo che ha reso popolare l'auto stessa.