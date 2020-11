Sean Baker torna alla regia con Red Rocket dopo il successo di Un sogno chiamato Florida

Sean Baker, dopo il successo di Un sogno chiamato Florida, tornerà nei cinema con Red Rocket, una dark comedy che è stata girata in segreto in Texas.

Secondo quanto riporta il sito di Variety, le riprese si concluderanno entro la fine del mese.

La trama di Red Rocket è avvolta dal mistero e per ora è stato rivelato solo che il protagonista sarà Simon Rex, un veterano del franchise Scary Movie. Gli altri interpreti scelti da Sean Baker, che spesso lavora con attori non professionisti, non sono stati svelati.

Un sogno chiamato Floridaha debuttato nel 2017 al Festival di Cannes e ha incassato in tutto il mondo 11 milioni di dollari, ottenendo anche una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie alla performance di Willem Dafoe.

Red Rocket è stato scritto da Sean Baker e Chris Bergoch. Il progetto è stato finanziato in modo indipendente e sta cercando un distributore interessato. Il direttore della fotografia è Drew Daniels.