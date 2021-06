Seal Team: Dolph Lundgren e Matthew Rhys nel cast del film animato

Seal Team, il nuovo film animato prodotto da Triggerfish, avrà tra le star coinvolte nel dare voce ai personaggi anche Matthew Rhys e Dolph Lundgren.

Il progetto sarà scritto e diretto da Greig Cameron che lo ha ideato come un tributo ai film action degli anni '80 e '90 con cui è cresciuto.

Seal Team potrà contare su un cast composto dal premio Oscar J.K. Simmons, Patrick Warburton, Kristen Schaal e Sharlto Copley. Il cantante britannico Seal e l'artista sudafricano John Kani saranno inoltre coinvolti nel progetto.

Jessie Usher darà voce a Quinn, il protagonista, una foca che ha trascorso la maggior parte della sua vita sulla costa di Città del Capo, in Sud Africa, rilassandosi in spiaggia o nuotando il più velocemente possibile per salvarsi da un attacco degli squali bianchi. Quinn, un giorno, decide che è arrivato il tempo di reagire e ribellarsi ai predatori, reclutando quindi un improbabile team di foche. Il gruppo è abbastanza coraggioso e folle da pensare di essere in grado di insegnare una lezione a quegli squali.

Dolph Lundgren darà voce al delfino Dolph, in passato usato per le operazioni speciali. Cameron ha spiegato che avevano chiamato il delfino in quel modo perché pensavano fosse esilarante e per fortuna l'attore ha accettato di partecipare al film: "Avere nel nostro film un'icona di quell'epoca è assolutamente perfetto. Poter lavorare con Lundgren è stato così divertente ed è stato davvero gentile nel prestarsi a queste cose sciocche e sopra le righe che gli abbiamo chiesto di fare. Avere una delle mie star del cinema action preferite impegnata a dire 'Ek ek ek' come un delfino è il sogno di una vita che non sapevo di avere fino al momento in cui si è realizzato".

Seal Team: un'immagine del film animato

Matthew Rhys sarà invece la voce dello squalo Grimes, un personaggio in stile boss mafioso: "Volevo recitare in Seal Team in parte perché mio figlio, che ha quattro anni, è ossessionato dagli squali e in parte perché Grimes non è malvagio, solo incompreso. Dare voce a un enorme, spaventoso squalo è stato più divertente di quanto potessi immaginare". Cameron ha spiegato che Matthew potrebbe sembrare una scelta non adatta alla parte di un terrificante villain: "Ma il ruolo dimostra che attore incredibile è: dalla prima battuta è stato chiaro che avevamo il nostro cattivo. Rhys aveva tutto il fascino di un venditore losco che stavo cercando, con un sottotono all'insegna della costante minaccia. Quando gridava era pauroso, quando sussurrava lo era ancora di più! E Matthew è stato inoltre così divertente. Il destino della maggior parte dei villain dei film animati è trascorrere le proprie giornate dovendo fare i conti con più di un braccio destro idiota e il modo in cui ha catturato quell'esasperazione di un personaggio portato al limite della sopportazione mi fa scoppiare a ridere ogni volta".

La sceneggiatura di Seal Team è stata scritta da Brian e Jason Cleveland, in collaborazione con Wayne Thornley.