Scuola di Sopravvivenza: Missione Safari, su Netflix in streaming da oggi

Netflix rilascia oggi in streaming il nuovo film Scuola di sopravvivenza: Missione safari, titolo interattivo per tutta la famiglia con protagonista Bear Grylls e diretto da Ben Simms.

Animali selvaggi, insetti e altezze folli: Bear Grylls è tornato con un'epica avventura, questa volta sarà proprio il pubblico ad aiutarlo a portare a termine ogni missione. Dopo un improvviso blackout in una riserva safari, Bear Grylls viene chiamato e ha bisogno di aiuto. La situazione è grave: un leone fuggito viene avvistato in un villaggio vicino, un babbuino è scappato e si sta dirigendo verso le scogliere e la corrente deve essere ripristinata prima che altri animali riescano a fuggire.

Locandina di Scuola di sopravvivenza

Nel primo blocco di puntate di Scuola di sopravvivenza (titolo originale You VS Wild), Grylls ci ha portati - in una modalità interattiva irresistibile - nella giungla dell'America Centrale, sulla neve gelida delle montagne svizzere, in mezzo al deserto, sulla scogliera rocciosa nell'episodio La Terra dei Draghi e infine in Europa, in una vecchia miniera abbandonata. Per le nuovissime puntate, ancora inedite, Bear arriverà anche in Italia sulle splendide e pericolose Dolomiti!

