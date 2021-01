Scuola di polizia: la voce di Marion Ramsey è ispirata a Michael Jackson

Per il personaggio di Laverne Hooks in Scuola di polizia, l'attrice Marion Ramsey si ispirò alla voce di Michael Jackson.

L'idea le venne leggendo la descrizione di Hooks nella sceneggiatura: avendo incontrato Jackson, l'attrice recentemente scomparsa decise di parodiarlo. Una scelta molto efficace, con un effetto collaterale molto divertente per i tecnici del suono sul set: abituati al modo in cui Hooks parla di solito, rimasero scioccati quando improvvisamente Ramsey alzò il volume nel momento in cui il personaggio mostra tutta la sua grinta, se esasperata o frustrata.

Una combinazione che convinse anche il pubblico, rendendo Hooks uno dei personaggi più memorabili del franchise di Scuola di Polizia. Oltre ad apparire nei primi sei film, fu una presenza fissa anche nella serie animata, i cui eventi si svolgono tra il quarto e il quinto lungometraggio (ma in quel caso la voce fu di un'altra attrice, come spesso accade con gli spin-off animati di film di successo).

Marion Ramsey era uno di due membri del cast di Scuola di polizia a farsi notare per la sua prestazione vocale. L'altro è Michael Winslow, che ottenne la parte di Larvell Jones grazie alla sua capacità di produrre effetti sonori verosimili usando solo la bocca, caratteristica di cui Jones si serve in tutti e sette i film per creare problemi ai suoi superiori e/o avversari. Questa sua dote molto particolare gli valse anche un esilarante ruolo in Balle Spaziali, dove fece da solo tutti gli effetti sonori della scena in cui appare, cosa che a detta del regista Mel Brooks agevolò il budget del film. Winslow è anche l'unico membro del cast di Scuola di Polizia ad essere apparso in tutte le incarnazioni del franchise: oltre ai sette film canonici, ha anche avuto ruoli fissi o ricorrenti nelle due serie televisive, una animata e l'altra live-action (quest'ultima, andata in onda dal 1997 al 1998, è un sequel della saga cinematografica).