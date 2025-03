Screamboat: un viaggio si trasforma in un incubo mortale nel final trailer del film ispirato a Topolino

Il 2 aprile arriverà nei cinema americani Screamboat, il film horror ideato come parodia del corto animato Steamboat Willie, e il final trailer anticipa qualche dettaglio della lotta per la sopravvivenza ambientata a bordo di un traghetto a New York.

Il progetto ha come star David Howard, Art il Clown nella saga di Terrifier, e porterà sugli schermi una versione terrificante dell'iconico topo della Disney.

Cosa racconterà Screamboat

Steven Lamorte, già autore della parodia horror della storia del Grinch, è sceneggiatore e regista di ScreamBoat.

Al centro della trama c'è quello che accade quando a bordo di un traghetto un malvagio topo chiamato Steamboat Willie dà vita a una realtà mostruosa. Il viaggio prende infatti una svolta mortale e a bordo dell'imbarcazione i passeggeri sono alle prese con il caos e situazioni mortali.

Ecco il video che introduce i personaggi e le situazioni che dovranno affrontare i passeggeri del traghetto:

Gli interpreti della parodia horror

Nel cast ci sono, oltre a David Howard Thornton, anche Allison Pittel ("Stream"), Amy Schumacher ("The Mean One"), Jesse Posey ("Selena"), Jesse Kove ("Cobra Kai"), Kailey Hyman ("Terrifier 2"), Rumi C Jean-Louis ("Hightown"), Jarlath Conroy (George A. Romero's "Day of the Dead"), e Charles Edwin Powell ("The Exorcist III"), con cameo di Tyler Posey ("Teen Wolf"), Brian Quinn ("Impractical Jokers"), e del comico Joe DeRosa ("Better Call Saul").

Screamboat è stato prodotto da un team composto anche da Amy Schumacher, Martine Melloul, Lamorte, Steven Della Salla e Michael Leavy.

La parodia horror arriverà in alcuni cinema americani ad aprile e, successivamente, sarà disponibile in formato digitale e sul mercato home video grazie a DeskPop Entertainment.

Il nuovo poster del film: