Scream: la casa del film è prenotabile su Airbnb per vivere un Halloween da brividi

Scream compie venticinque anni e, per l'occasione, su Airbnb sarà possibile prenotare un soggiorno da brividi per trascorrere la notte di Halloween nella casa al centro della storia del cult horror.

Lo sceriffo di provincia più amato di sempre, Dewey Riley (alias David Arquette), sarà l'host d'eccezione per i superfan del film, e darà loro preziosi consigli per sopravvivere nell'abitazione più spaventosa del cinema, dove sono ancora visibili i segni dei coltelli lasciati da Ghostface.

Lo sceriffo Riley, che tornerà prossimamente sugli schermi con il prossimo capitolo della saga di Scream, ha "dichiarato" in un comunicato: "Proteggere la città di Woodsboro è la mia missione e col tempo ho sviluppato un vero talento per sfuggire a Ghostface. In qualità di host, terrò d'occhio gli ospiti per assicurarmi che nessuno venga sorpreso da un inaspettato colpo di scena".

Dewey Riley ospiterà tre soggiorni di una notte per un massimo di quattro persone ciascuno nella tenuta della California settentrionale il 27, 29 e 31 ottobre ad un costo di soli 5 dollari a notte. Durante il soggiorno, gli ospiti: saranno accolti virtualmente al check-in da Dewey al check-in (sempre che Ghostface non lo sorprenda prima); avranno la possibilità di esplorare tutta la casa, dai segni dei coltelli sulle porte al garage dove Tatum, la sorella di Dewey, ha incontrato la sua sfortunata morte; prenderanno parte a una maratona cinematografica con tutti e quattro i film di Scream (su VHS, ovviamente) per mettersi in pari in vista della prossima uscita del film; potranno parlare con Ghostface attraverso una linea telefonica dedicata, ma attenzione, anche lui potrebbe chiamare; avranno a disposizione tutti i classici snack degli anni '90 che si possono desiderare, dai dolciumi alla pizza, insieme a una serie di gadget esclusivi di Scream, tra cui un pacchetto DVD dei primi quattro film, l'attrezzatura della Woodsboro High, un poster del nuovo film e molto altro.

Le regole di questo soggiorno rispecchiano le direttive locali per il contenimento della pandemia COVID-19. Per minimizzare i rischi, le richieste di prenotazione sono aperte solo per coloro che vivono attualmente negli Stati Uniti, oltre a seguire le linee guida del Center for Disease Control and Prevention e le pratiche di sicurezza COVID-19 di Airbnb.

Per celebrare il periodo più spaventoso dell'anno, Airbnb farà inoltre una donazione a Ween Dream, che fornisce gratuitamente costumi di Halloween ai bambini bisognosi in tutta la nazione.

Gli appassionati della saga e di film horror che non potranno prenotare il soggiorno, avranno la possibilità di conoscere Kevin Williamson, sceneggiatore originale di Scream, produttore esecutivo di SCREAM (2022) e esperto di film di paura, che ospiterà giovedì 28 ottobre un'Esperienza Online per scoprire tutti i dietro le quinte della saga. Le prenotazioni per questa esperienza online saranno aperte da martedì 12 ottobre alle 19:00, e sono prenotabili su Airbnb.