Scream 7: Neve Campbell svela quando inizieranno le riprese

Neve Campbell, in una nuova intervista, ha parlato delle riprese di Scream 7, svelando così quando è previsto l'inizio del lavoro sul set dell'atteso sequel.

Nel progetto è coinvolto Kevin Williamson, impegnato come co-sceneggiatore e regista del film.

L'aggiornamento sulla produzione

Il nuovo capitolo della saga horror ha subito numerosi cambiamenti rispetto alle prime fasi dello sviluppo: le protagoniste Melissa Barrera e Jenna Ortega sono uscire dal cast e gli sceneggiatori Guy Busick e James Vanderbilt hanno dovuto scrivere da zero la storia al centro della trama.

Neve nel ruolo di Sydney

Neve Campbell riprenderà la parte di Sydney e ha dichiarato a IndieWire: "Sono davvero, davvero felice che Scream 7 verrà realizzato. Dovevamo iniziare le riprese a settembre, ma prenderemo il via a dicembre ora a causa di alcuni problemi legate alle tempistiche mie e di Kevin, dovendo allineare gli impegni di tutti".

L'attrice ha quindi aggiunto: "In realtà penso che sia una buona cosa perché saremo in grado di avere il tempo per farlo davvero nel modo giusto. Quindi sono davvero entusiasta".

Per ora la produzione non ha svelato quando è prevista la data di uscita dell'atteso sequel, anche se sembra che si preveda un debutto per celebrare il 29esimo anniversario del franchise.

Scream: 25 anni dopo rimane l'ultima grande icona del cinema horror

I primi dettagli del settimo capitolo

Nel team della produzione di Scream 7, che sarà diretto da Kevin Williamson, ci sarà anche Guy Busick, che firmerà la sceneggiatura, mentre Jared Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein saranno coinvolti come produttori tramite la Project X Entertainment. Il collettivo Radio Silence sarà inoltre impegnato nella produzione.

Il settimo film avrebbe dovuto continuare la storia delle sorelle Carpenter, proseguendo il racconto iniziato nel 2022, ma il licenziamento di Barrera per i suoi commenti considerati antisemiti e l'uscita dal cast di Ortega hanno costretto a un importante cambio di rotta.