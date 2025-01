Scream 7: ecco chi interpreterà il marito di Sidney Prescott, e non è chi ci saremmo aspettati

La produzione di Scream 7 ha ingaggiato l'attore che interpreterà il marito di Sidney Prescott, Mark, nel prossimo capitolo del franchise e a sorpresa non è chi molti si aspettavano che fosse.

Dopo che Neve Campbell ha rinunciato a partecipare a Scream VI a causa di una disputa sul salario, la leggendaria protagonista del franchise, Sidney Prescott, tornerà nel prossimo Scream 7 insieme a Courtney Cox e Mason Gooding che riprenderanno i rispettivi ruoli di Gale Weathers e Chad Meeks-Martin.

Il sequel ha già scritturato la star di 1883 Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney, insieme ai nuovi arrivati Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner e Anna Camp.

Community: Joel McHale e Gillian Jacobs nell'episodio Cooperative Escapism in Familial Relations

Chi è stato scelto nei panni del marito di Sidney?

Secondo Deadline, Joel McHale si è unito a Scream 7 nel ruolo del consorte della protagonista, Mark Evans. In Scream (2022), è stato brevemente menzionato che Sidney si era sposata con un uomo di nome Mark, che a detta delle ipotesi di molti poteva essere il detective Mark Kincaid interpretato da Patrick Dempsey in Scream 3.

Scream 7 ha finalmente una data di uscita nelle sale americane

Il casting di Joel McHale per il ruolo del marito di Sidney, Mark, è a dir poco sorprendente, dal momento che si era ampiamente ipotizzato che fosse un personaggio già esistente. All'inizio di Scream (2022), Sidney viene vista fare jogging con un passeggino per bambini quando riceve una telefonata da Dewey e, durante la loro conversazione, menziona che ha tre figlie e che suo marito si chiama Mark.

Il marito di Sidney, Mark Evans, è invece un personaggio completamente nuovo, che sarà interpretato appunto da McHale. Tutti gli altri dettagli sui personaggi sono ancora segreti, così come la trama di Scream 7. Per il resto, McHale è forse meglio conosciuto come Jeff Winger della sitcom Community della NBC, ruolo che riprenderà nel prossimo film revival. Attualmente è impegnato nella sitcom della Fox Animal Control e interpreta il ruolo del cuoco violento David Fields in The Bear.