Scream 7 ha finalmente una data di uscita nelle sale americane

Scream 7, il nuovo capitolo della saga horror, ha ora una data di uscita nelle sale americane: il 27 febbraio 2026.

Il film, per ora, è l'unico in uscita in quella giornata e non sembra avere concorrenti al suo debutto, considerando che Disney ha annunciato l'arrivo di un film Marvel il 13 febbraio, ben due settimane prima.

I primi dettagli del sequel

Kevin Williamson e Neve Campbell hanno confermato l'uscita dell'atteso film con un post sui social media che annuncia il debutto del progetto prodotto da Spyglass e Paramount.

Nel cast, come da tempo annunciato, non ritorneranno Melissa Barrera e Jenna Ortega, star dei precedenti due capitoli. La prima era stata licenziata dalla produzione a causa di alcuni controversi commenti pro-palestinesi, mentre la giovane star di Beetlejuice Beetlejuice è stata costretta a rinunciare al ritorno sul set a causa dei suoi impegni con la seconda stagione della serie Mercoledì.

Williamson si occuperà della regia di Scream 7, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Busick, già autore del capitolo 6. Nel team della produzione ci sono James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, e Radio Silence.

Il ritorno della star della saga

Williamson aveva firmato la sceneggiatura del primo Scream, diretto da Wes Craven, nel 1996. Il film ha incassato oltre 908 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, dando vita a uno dei franchise horror di maggior successo degli ultimi decenni.

Nel prossimo film tornerà la star Neve Campbell che riprenderà la parte di Sydney Prescott, dopo essersi allontanata dalla saga a causa di alcune discussioni legate al compenso che le era stato offerto per recitare nei recenti lungometraggi.