Scott Cooper torna al cinema con un thriller sui complotti governativi e gli UFO

Dopo Springsteen: Deliver Me From Nowhere, il regista e sceneggiatore Scott Cooper sta per sviluppare un nuovo film thriller ispirato al caso "Roswell", un thriller sui complotti governativi.

L'universo di Scott Cooper sta per spostarsi dall'intimo psicologico al mistero ufologico: dopo aver raccontato la fragilità nascosta dietro la voce di Bruce Springsteen, il filmmaker prepara un thriller legato al celebre incidente di Roswell, con 20th Century Studios nuovamente al suo fianco.

Dopo Springsteen, un nuovo capitolo con 20th Century Studios

La notizia arriva in esclusiva da Deadline e ha un certo peso: 20th Century Studios ha chiuso un accordo con Scott Cooper per sviluppare e dirigere un thriller basato sul racconto di Roswell, New Mexico, uno dei casi più mitizzati della cultura pop statunitense. A bordo tornano anche Eric Robinson ed Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, già produttori del precedente lavoro del regista, Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Una foto di Scott Cooper

Il film su Springsteen rappresentava un traguardo storico: era infatti la prima volta che Bruce Springsteen e Jon Landau autorizzavano una narrazione cinematografica sulla vita de The Boss, con Jeremy Allen White nel ruolo del cantautore e Jeremy Strong in quello del manager. La pellicola, che ha debuttato al Telluride Film Festival con ottime recensioni, raccontava un momento critico nella vita dell'artista: la depressione, il PTSD dell'infanzia e la genesi del disco Nebraska.

Distribuito lo scorso ottobre e accolto con entusiasmo dalla critica, il film ha superato i 45 milioni di dollari al box office globale, dimostrando che la formula Cooper + 20th funziona. Ed è proprio dopo questo risultato che lo studio ha deciso di "restare sul palco" con il regista, continuando un rapporto creativo che sembra trovarsi in pieno momentum.

Roswell, thriller e complotti: cosa aspettarsi dal nuovo progetto

Il nuovo film si muoverà in tutt'altra direzione: dal mondo del rock al territorio del folklore americano. La storia è quella del rancher che, nel 1947, trovò detriti metallici nel suo terreno vicino a Roswell, innescando una reazione a catena fatta di segreti governativi, testimonianze contraddittorie e decenni di teorie complottiste su UFO e presunte forme di vita non terrestri.

Jeff Bridges con Scott Cooper

Cooper scriverà e dirigerà personalmente il lungometraggio, che nasce come thriller con base fact-driven ma potenziale immaginario sci-fi. Nessun dettaglio sul cast o la timeline di produzione, ma la scelta tematica sembra indicare un ritorno del regista verso atmosfere più scure e tese, dopo l'immersione psicologica nella fragilità del musicista del New Jersey.

Nel frattempo, Cooper sta valutando anche altri progetti: tra questi, Comanche, sceneggiato da Eric Roth e sviluppato per anni da Michael Mann. Se il film su Roswell rappresenta il futuro imminente, Comanche potrebbe essere il successivo tassello di una filmografia che continua a oscillare tra biografico, thriller e ossessione americana.