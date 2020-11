Scoprendo Forrester: il film ispira una nuova serie prodotta per NBC

Il network NBC ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie tratta di Scoprendo Forrester, film diretto da Gus Van Sant con star Sean Connery.

Scoprendo Forrester, il film con protagonista Sean Connery diretto da Gus Van Sant, sarà alla base di una nuova serie televisiva in fase di sviluppo per NBC.

Il potenziale show è stato ideato e scritto da TJ Brady e Rasheed Newson, mentre alla regia ci sarà Tim Story.

La versione televisiva di Scoprendo Forrester, inoltre, avrà nel team di produttori Stephen Curry che ha stretto un accordo con Sony Pictures Entertainment che prevede la realizzazione di vari progetti.

Il film arrivato nelle sale nel 2000 aveva come protagonista un teenager (Rob Brown), dal grande talento nella scrittura e sul campo da basket, che ottiene una borsa di studio per frequentare un prestigioso liceo privato e diventa amico di uno scrittore scozzese (Sean Connery) che conduce una vita da recluso.

Brady e Newson si sono occupati dell'adattamento per il piccolo schermo, che verrà diretto da Story.

La serie, modificando la figura del mentore, esaminerà il costo del successo e il prezzo della redenzione tramite il legame che si forma tra due autori di talento di origine afroamericana: un sedicenne orfano senza casa che usa la sua abilità nel basket per entrare in una scuola privata e un'autrice lesbica la cui carriera è stata rovinata da uno scandalo.