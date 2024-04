Scoop, Rufus Sewell ha indossato una protesi per avere un 'sedere grande' nel ruolo del principe Andrea

Rufus Sewell interpreta il principe Andrea nel lungometraggio Netflix Scoop, che racconta la famosa e disastrosa intervista al duca di York sul caso Epstein. In una sequenza del film in cui compare nudo, appena uscito da una vasca da bagno, Sewell ha fatto uso di un 'sedere finto' realizzato con una protesi creata per l'occasione.

Rufus Sewell

Intervistato da Radio Times, l'attore ha spiegato come si è evoluta la situazione del sedere finto:"Non è che io sia imbarazzato del mio [fondoschiena]. Lo mostro ogni volta che posso ma questo sedere è stato appositamente spedito". La protesi è servita per creare un fondoschiena maggiormente voluminoso per il personaggio di Sewell.

Un finto sedere

L'attore britannico ha raccontato di essere stato sottoposto ad un lungo iter per essere trasformato nel principe Andrea e di aver dovuto perfezionare la parlata con la mascella serrata per risultare quanto più simile al reale nelle scene dell'intervista con la giornalista della BBC Emily Maitlis, interpretata da Gillian Anderson.

"Da quando ho lasciato la scuola di recitazione e ho interpretato i miei primi ruoli ho sempre desiderato di tornare a ruoli che mi permettessero di trasformarmi" ha spiegato Sewell. Il cast del film, diretto da Philip Martin e scritto da Peter Moffat, comprende anche Gillian Anderson, Billie Piper, Keeley Hawes, Connor Swindells e Romola Garai.