Scissione 2: i primi 8 minuti del primo episodio della nuova stagione

Il Natale è arrivato in anticipo per i fan di Scissione, la serie di successo targata Apple TV+: sono stati infatti rilasciati i primi otto minuti della seconda stagione, disponibili per la visione qui sotto.

La prima stagione di Scissione ha ricevuto un'incredibile attenzione, guadagnandosi ben 14 nomination ai Primetime Emmy e ai Primetime Creative Arts Emmy Awards. Ha vinto il premio per il miglior design dei titoli di testa e per la migliore composizione musicale per una serie grazie al lavoro di Theodore Shapiro.

Cosa sappiamo su Scissione 2

Apple ha rilasciato i primi otto minuti della seconda stagione di Scissione su Apple TV+, disponibili sulla pagina dello show, anche se al momento non sono stati pubblicati su altre piattaforme.

Scissione: un'immagine dei personaggi

In questa nuova stagione, Adam Scott torna a vestire i panni di Mark Scout. Il cast vedrà anche il ritorno di Britt Lower nei panni di Helly Riggs, Tramell Tillman come Seth Milchick, Zach Cherry nel ruolo di Dylan George, Jen Tullock come Devon Scout-Hale, Michael Chernus come Ricken Hale, Dichen Lachman nel ruolo di Ms. Casey, John Turturro nei panni di Irving Bailiff, Christopher Walken come Burt Goodman e Patricia Arquette nel ruolo di Harmony Cobel.

La trama di Scissione segue Mark Scout (Adam Scott), che guida un team alle Lumon Industries, dove i dipendenti sono sottoposti a una procedura che separa chirurgicamente i loro ricordi tra la vita lavorativa e quella privata. Quando Mark si ritrova coinvolto in un mistero, dovrà confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso. Nella seconda stagione, Mark e i suoi colleghi scopriranno le terribili conseguenze derivanti dall'aver infranto la barriera del "licenziamento", portandoli a un destino sempre più oscuro.

Il cast della nuova stagione si arricchisce di nuovi volti, tra cui Sarah Bock, Gwendoline Christie, Bob Balaban, Merritt Wever, Alia Shawkat, Robby Benson, Stefano Carannante, Ólafur Darri Ólafsson e John Noble.