Scissione: Adam Scott torna in ufficio (coi palloncini) nel primo sguardo alla stagione 2

Si torna nei corridoio delle Lumon Industries nel primo sguardo alla seconda stagione di Scissione, serie rivelazione targata Apple TV+ che gode dei servigi di Ben Stiller alla regia. Da quanto anticipato nel teaser diffuso da Apple e dedicato agli show in arrivo, Adam Scott fa ritorno in ufficio ricevendo il caloroso benvenuto (o meglio, bentornato) dei colleghi.

La seconda stagione di Scissione sembra ripartire là dove si era fermata la prima, con Mark (Adam Scott), Dylan (Zach Cherry), Helly (Britt Lower) e Irving (John Turturro) in fuga nel mondo reale al di fuori dei loro cubicoli aziendali nel tentativo di liberarsi dal giogo capitalista.

Le novità di Scissione 2

Come rivela la recensione di Scissione, Ben Stiller dirige e produce esecutivamente la serie acclamata dalla critica che segue la controversa società tecnologica Lumon, i cui lavoratori hanno optato per procedure sperimentali per avere un alter ego che lavora al posto loro. Patricia Arquette interpreta il capo della Lumon, che confonde i confini tra esterno, interno, personale e professionale perseguitando i dipendenti fuori dal lavoro.

La seconda stagione, annunciata da Apple Tv+ ad aprile 2022, vede l'arrivo di Gwendoline Christie, Alia Shawkat e Bob Balaban.

Ben Stiller ha rivelato di usare la sua famiglia come test per le trame di Scissione: "Abbiamo questo dibattito in corso sugli spoiler perché attualmente sto lavorando sulle sceneggiature e sto preparando la serie. E voglio fare loro delle domande, ma loro mi bloccano e chiedono 'Beh, non dircelo'. Quindi è come un dibattito continuo".