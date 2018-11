Science Fair: Elizabeth Banks produttrice del film

Elizabeth Banks adatterà il documentario Science Fair, prodotto da National Geographic, in un lungometraggio di cui sarà produttrice tramite la sua Brownstone Production e in collaborazione con Universal Pictures.

Il lungometraggio racconta la storia di nove studenti del liceo provenienti da varie parti del mondo che affrontano rivalità, fallimenti e problemi emotivi mentre si preparano a gareggiare alla The International Science and Engineering Fair, a cui partecipano più di un migliaio di teenager, scelti tra i più intelligenti e preparati che studiano in oltre 78 nazioni diverse.

Il documentario è stato diretto da Cristina Costantini e Darren Foster ed è stato premiato al Sundance e al SXSW.

L'adattamento sarà scritto da Jordan Weiss.