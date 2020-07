Scene da un matrimonio: Michelle Williams e Oscar Isaac star della serie

Scene da un matrimonio diventerà una serie televisiva americana e le star del progetto saranno gli attori Michelle Williams e Oscar Isaac.

La serie verrà prodotta per HBO ed è un adattamento di quella realizzata negli anni Settanta da Ingmar Bergman.

La versione originale era composta da sei puntate e nel cast di Scene da un matrimonio c'erano Liv Ullmann ed Erland Josephson.

Il nuovo progetto riproporrà un ritratto dell'amore, dell'odio, del desiderio, della monogamia, del matrimonio e del divorzio attraverso la vita di una coppia americana che vive nel presente.

Oscar Isaac e Michelle Williams saranno coinvolti come protagonisti e produttori.

Hagai Levi firmerà invece la sceneggiatura e la regia, oltre a far parte del team di produttori in collaborazione con Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Daniel Bergman e Blair Breard.

Ellenberg è al lavoro sull'adattamento ormai da anni e la nuova serie riporterà sul piccolo schermo le star di Fosse/Verdon e di Show Me a Hero.