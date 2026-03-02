Scary Movie torna al cinema per prendere in giro tutti i vostri horror preferiti

Sono passati 26 anni dal primo film della saga comica e 13 dall'ultimo capitolo uscito nelle sale, con i fratelli Wayans che hanno deciso di riportare in vita la parodia horror più amata di sempre

Paramount Pictures ha svelato finalmente il trailer dell'ultimo capitolo della serie Scary Movie, che in linea con le mode degli ultimi anni si intitolerà esattamente come il primo capitolo della saga uscito ormai ben 26 anni fa.

Il film riunisce i fratelli Wayans, Marlon, Shawn e Keenen, per la prima volta insieme dopo 18 anni, per un nuovo capitolo della serie di parodie horror. È, infatti, il primo film della serie comica dopo Scary Movie 5 del 2013. I fratelli hanno prodotto il film insieme a Rick Alvarez, mentre la regia è di Michael Tiddes.

Scary Movie: Anna Faris in una scena

Quali film horror prende in giro il nuovo capitolo

Come vediamo nel trailer, questo nuovo Scary Movie prende di mira molti film horror di successo degli ultimi anni, tra cui recenti successi come I peccatori, Weapons, The Substance e addirittura anche Mercoledì di Netflix, cui fa riferimento un personaggio chiamato "Martedì".

Immancabile anche il personaggio di Ghostface della saga di Scream, attualmente nelle sale con il settimo capitolo della saga e che era comparso anche nel primo film di Scary Movie, di cui questo vorrebbe essere un sequel diretto ambientato appunto 26 anni dopo l'originale.

Scary Movie: Ghostface nel trailer

Che cosa succede nel trailer di Scary Movie 6

Il filmato inizia con una parodia della scena della metropolitana di Ghostface tratta da Scream VI, con molti personaggi in costume, tra cui la killer robot danzante Megan. Marlon e Shawn Wayans si riuniscono con Regina Hall e Anna Faris per affrontare Ghostface, ma soprattutto per prendere in giro film come Get Out, Smile, Longlegs e altri film.

C'è persino la presenza di Art il Clown, solo che a differenza delle sequenze raccapriccianti della saga horror, qui le sue azioni non sortiscono proprio l'effetto desiderato.

Chi c'è nel cast e quando esce in Italia il nuovo film

Gli altri membri del cast di Scary Movie a fare il loro ritorno nel film sono Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri e Chris Elliott. Tra i nuovi arrivati nella serie satirica ci sono il nipote dei fratelli Damon Wayans Jr., la loro sorella Kim Wayans, l'ex membro del cast di SNL Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber e Benny Zielke.

Questo sesto film del franchise uscirà ufficialmente nelle sale italiane il 10 giugno prossimo.