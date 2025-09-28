Scarlett Johansson, la star di Friends sottolinea quanto è cambiata: "Ha una prospettiva diversa sul successo"

Jessica Hecht, conosciuta per il ruolo di Susan nella sit-com anni '90, ha lavorato in diverse occasioni con la star e ha spiegato il suo cambiamento.

Jessica Hecht fa parte del cast del primo film da regista di Scarlett Johansson, Eleanor the Great, ed è tornata a lavorare con la collega a distanza di quindici anni dall'ultima volta.

Intervistata nel corso della première del film a New York, Hecht ha raccontato il cambiamento che ha notato in Johansson dopo diversi anni di distanza dall'ultima volta che lavorarono insieme.

Il cambiamento di Scarlett Johansson

Nel 2010, Jessica Hecht e Scarlett Johansson lavorarono insieme nella pièce di Broadway, Uno sguardo dal ponte, e ora le due si sono ritrovate e hanno recuperato il tempo perduto in tutti questi anni. Secondo la star di Friends, ora che è madre, Scarlett Johansson ha acquisito una prospettiva diversa sul significato di successo.

Jessica Hecht in una scena di The Sinner con Bill Pullman

"Credo che quando diventi genitore ti senti così diverso riguardo a cosa significhi sentirsi responsabili di qualcun altro" ha spiegato Hecht "Era davvero profondamente, profondamente responsabile come artista [a teatro]. Questo è il suo approccio di base. Ma penso che quando hai figli sei responsabile come artista, ma sei anche molto interessato a essere una brava persona. È la naturale evoluzione degli esseri umani".

Il primo film da regista di Scarlett Johansson

Eleanor the Great è uscito due giorni fa nelle sale cinematografiche USA. Il primo film da regista di Scarlett Johansson racconta la storia di una signora ultranovantenne di nome Eleanor Morgenstein, interpretata da June Squibb, che dopo la morte della sua migliore amica si trasferisce a New York per vivere con la figlia Lisa (Jessica Hecht).

In questa sua nuova fase della vita, Eleanor stringe un'improbabile amicizia con una studentessa universitaria, interpretata da Erin Kellyman. Nel cast del film di Scarlett Johansson sono presenti anche Chiwetel Ejiofor, Rita Zohar e Will Price. Nota per le sue performance in film come A proposito di Schmidt e Nebraska, Squibb ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista.