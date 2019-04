Scarlett Johansson si candiderà come Presidente degli Stati Uniti?

Dopo il suo super ruolo nel Marvel Cinematic Universe, per Scarlett Johansson arriverà la carriera politica come possibile Presidente USA?

Scarlett Johansson sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti? Questo potrebbe essere il futuro del paese se l'attrice di Avengers: Endgame deciderà di candidarsi, scelta su cui sta già riflettendo.

Ronald Raegan è stato un attore prima di essere eletto per due volte come massima carica degli USA dal 1980. L'attuale presidente Donald Trump è una star della TV ed è apparsoin tantissimi talk show e film tra gli anni 80 e gli anni 90, oltre a partecipare agli eventi wrestling WWE. Durante un'intervista, Scarlett Johansson ha parlato del suo attivismo politico e ha detto la sua su un'eventuale candidatura a Presidente:

"No, o forse nel futuro. Penso che il miglior modo per cambiare le cose davvero sia nella politica locale. In un momento nel lontano futuro potrei sentire questa chiamata, ma per ora ancora no."

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Una delle cose che non ha convinto subito la Johansson a lanciarsi in politica è il sistema bipartitico: è da molto tempo che le persone tendono a non riconoscersi più in Repubblicani o Democratici, e stanno cercando una terza opzione. Scarlett ha parlato spesso, durante gli anni, del sessismo a Hollywood, della libertà della donna di utilizzare il proprio corpo come crede, ha detto la sua sul Presidente Trump e le sue politiche, e anche sulle relazioni monogame, che ha un tempo definito 'innaturali'.

La star di Avengers: Endgame non ha paura di dire la sua e anche di perdere fan, come sarà sicuramente avvenuto durante i suoi ripetuti attacchi all'attuale presidente americano. Per ora Scarlett è rimasta nel cinema, con un prossimo film Marvel su Vedova Nera in arrivo, oltre alla nuova pellicola di Noah Baumbach e Jojo Rabbit di Taika Waititi.