Scarlett Johansson e Colin Jost: è nato il loro primo figlio, e il nome è... spaziale

Scarlett Johansson è diventata di nuovo mamma: suo marito Colin Jost ha infatti annunciato che il loro primo figlio è nato oggi e ha anche svelato il nome: Cosmo. Un nome davvero particolare, ma i figli delle star hanno spesso nomi insoliti.

Su Instagram il membro del team di Saturday Night Live ha condiviso la lieta notizia chiedendo di rispettare la loro privacy.

Colin Jost, parlando anche a nome di Scarlett Johansson, ha dichiarato: "Ok ok, abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo. Lo amiamo davvero molto. La privacy sarebbe davvero apprezzata. Per tutte le domande per favore contattate il nostro addetto stampa".

La star di Black Widow e Jost si sono sposati nell'ottobre 2020 e il post su Instagram si sottolinea che erano riusciti a mantenere a lungo la segretezza, ironizzando poi sulla scelta di diventare genitori e dichiarando che ora potranno andare in gita a Disney World.

Scarlett è già madre di Rose, la bambina di sei anni che condivide con il giornalista francese Romain Dauriac.

L'attrice, che ha mantenuto segreta la sua gravidanza, tra poco inizierà le riprese del nuovo lungometraggio diretto da Wes Anderson che potrà contare su un cast stellare che comprende anche Margot Robbie e Tom Hanks, nonché gli immancabili Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman e Tilda Swinton.